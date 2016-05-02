Группа Radiohead удалила свой сайт и содержимое страниц в соцсетях

В частности, вместо сайта группы теперь открывается пустая страница.

Также полностью удален весь контент со страниц группы в соцсетях Facebook, Twitter и Myspace. При этом, например, в Twitter у музыкантов значится 1,58 миллиона подписчиков, на Myspace - 121 тысяча.

Кроме того, полностью удалено содержание Twitter-страницы вокалиста и лидера группы Тома Йорка, имеющей 716 тысяч подписчиков.

Исчезновение контента отметили пользователи интернет-агрегатора reddit.com. Как полагают пользователи, самоудаление Radiohead из интернета может быть частью рекламной кампании нового альбома группы.

Как отмечает BBC, официальных заявлений при этом группа не делала.

Прошлые два альбома - In Rainbows и King of Limbs - были выпущены без анонса. Однако за несколько дней до их релиза группа зарегистрировала юридические лица с аналогичными названиями.

В январе 2016 года группа зарегистрировала еще две фирмы, - Dawn Chorus LLP и Dawnchoruss Ltd, а в субботу поклонникам группы пришли странные листовки. Слухи о том, что Radiohead может выпустить новый альбом в первой половине 2016 года, ходят довольно давно.