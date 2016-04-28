Военные уничтожили главаря "Исламского государства" в Ливане - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство, передает "ЕвроПравда". По информации агентства, полученной из собственных источников среди военных, в результате спецоперации в районе Арсаль на севере Ливана удалось уничтожить мужчину по имени Наиф Аль-Шаалаан.

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Его считают главарем местной ячейки "Исламского государства". По информации агентства, главарь боевиков был известен также как Абу Фавз.

Ранее сообщалось, что в результате бомбардировок различных объектов, захваченных группировкой "Исламское государство",уничтожено около $800 млн наличными.