Военные уничтожили главаря "Исламского государства" в Ливане - СМИ
12:03, 28 апреля 2016Мир
636
Ливанские военные уничтожили одного из лидеров террористической группировки "Исламское государство" в ходе операции армии в горном районе на границе с Сирией.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ливанское национальное информационное агентство, передает "ЕвроПравда". По информации агентства, полученной из собственных источников среди военных, в результате спецоперации в районе Арсаль на севере Ливана удалось уничтожить мужчину по имени Наиф Аль-Шаалаан.
Читайте такжеСША подтвердили ликвидацию в Сирии одного из главарей "Фронта ан-Нусра"
Его считают главарем местной ячейки "Исламского государства". По информации агентства, главарь боевиков был известен также как Абу Фавз.
Ранее сообщалось, что в результате бомбардировок различных объектов, захваченных группировкой "Исламское государство",уничтожено около $800 млн наличными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter