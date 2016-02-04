В Йемене американский дрон уничтожил местного главаря ИГ - Reuters
10:57, 04 февраля 2016Мир
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В результате двух ударов американских беспилотников на юге Йемена были ликвидированы 12 боевиков "Исламского государства".
REUTERS
Среди уничтоженных боевиков был один из главарей "Аль-Каиды", который, вероятно, командовал йеменской группировкой ИГ. Об этом сообщает Reuters.
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По информации агентства, один из беспилотников атаковал машину, в которой из Занзибара в Шакры на юге Йемена ехал предполагаемый лидер местного подразделения ИГ Джалал Балиди и двое его помощников.
Отметим, в конце прошлого года в Пентагоне сообщили об уничтожении десяти главарей "Исламского государства" всего за месяц.
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