Глава немецкой разведки уходит в отставку

Об этом сообщает администрация Ангелы Меркель, передает Би-би-си. По информации правительственных источников немецких СМИ, Герхарда Шиндлера на посту сменит заместитель одного из департаментов министерства финансов Бруно Каль.

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Глава BND возглавлял немецкую разведку с 2012 года. Его отставка назначена на 1 июля.

О причинах такого решения в официальном сообщении не говорится. В последний раз имя Герхарда Шиндлера упоминалось в связи со скандалом. Около года назад выяснилось, что BND в течение нескольких лет шпионила за соседними европейскими странами по просьбе американского Агентства национальной безопасности (АНБ).

Согласно утечкам информации из самой BND, слежка, возможно, велась за канцелярией президента Франции, французским министерством иностранных дел, а также за Европейской комиссией.

В октябре 2014 года ведомство Герхарда Шиндлера подготовило доклад о крушении Boeing MH17 на востоке Украины. Представлял доклад сам Герхард Шредер. Он заявил, что комиссия ведомства пришла к однозначному выводу, что MH17сбили пророссийские сепаратисты.