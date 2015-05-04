Меркель встала на защиту сотрудничества немецких и американских спецслужб

Данное заявление прозвучало на фоне обвинений в адрес BND, что та помогала NSA шпионить за европейскими политиками и компаниями, в частности, представителями Еврокомиссии и французского правительства, сообщает DW.DE.

Читайте такжеПентагон отправит за границу около 500 тайных агентовАнгела Меркель отметила, что федеральное правительство будет делать все необходимое, чтобы BND нормально выполняла свои функции "ради безопасности граждан". "И эта способность нормально выполнять свои функции перед лицом угроз международного терроризма реализуется путем сотрудничества с другими спецслужбами - среди них в первую очередь - с NSA", - сказала канцлер.

Как отметила Ангела Меркель, ее канцелярия проинформирует соответствующие органы парламента обо всех подробностях. Она отметила также необходимость баланса между защитой частной сферы и интересами безопасности граждан.

Канцлер, реагируя на обвинения в адрес BND, также вновь подчеркнула, что шпионажа за странами-союзниками "быть не должно". В 2013 году, когда стало известно о прослушивании телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами, канцлер заявила, что "шпионить за друзьями - недопустимо".

Тем временем президент Федеральной разведывательной службы Германии Герхард Шиндлер отверг обвинения в "государственной измене" в адрес возглавляемого им ведомства. "Такой упрек просто ошибочный", - сказал Герхард Шиндлер в Берлине во время заседания руководителей немецких силовых структур. Во время заседания обсуждалась угроза со стороны исламского терроризма в Берлине.

Вместе с тем, Герхард Шиндлер отверг упреки, что BND превратилась в послушный инструмент NSA. Он также высказался за продолжение сотрудничества с партнерами из-за рубежа, в том числе с NSA. "От международного сотрудничества невозможно отказаться и без нее BND не сможет справиться со своими задачами". В частности, отметил он, ведомство без такого сотрудничества не имело бы достаточно информации о боевиках "Исламского государства".