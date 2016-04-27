Расследование убийства пилота российского Су-24: СМИ рассказали о новых обстоятельствах

Об этом заявил высокопоставленный источник в правоохранительных органах, передает "КоммерсантЪ".

Основанием для этого может стать ст. 12 УК РФ, позволяющая следственным органам проводить уголовное преследование иностранцев, которые совершили преступление против "интересов России" или граждан РФ за границей.

В рамках возбужденного дела СКР через Генпрокуратуру может направить прокуратуре Турции международное поручение о проведении следственных действий с подозреваемым в убийстве пилота Челиком, а если его причастность к гибели пилота подтвердится, то попытаться добиться его уголовного преследования за это в Турции.

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"Если же все эти варианты не сработают, Челиком, очевидно, займутся российские спецслужбы. Их агенты, как сообщают турецкие СМИ, давно действуют в этой стране", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 марта в Турции был задержан Альпарслан Челик — человек, взявший на себя ответственность за убийство Олега Пешкова, пилота сбитого Су-24 ВКС РФ.

3 апреля суд Турции арестовал Челика по обвинению в незаконном ношении и хранении оружия. В ходе заседания суда Челик отрицал обвинения в свой адрес. При этом в письменных показаниях он признался, что приказал взять россиянина в плен, но не стрелять в него.

Однако Челик признает, что ответственность за смерть Пешкова лежит на нем.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его экипаж 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства. В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

Один из двух пилотов сбитого самолета Олег Пешков умер после катапультирования, однако второй был спасен и доставлен на российскую военную базу в Сирии. Тело погибшего Турция передала России.

Россия заявляет, что пилота сбитого Турцией бомбардировщика Су-24 Олега Пешкова, который катапультировался и пытался совершить безопасную посадку, убил турецкий гражданин по имени Альпарслан Челик.