ФБР не хочет рассказывать Apple, как им удалось взломать iPhone - СМИ

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Дождь.

В ФБР собираются сообщить Белому дому, что не знают, как именно нанятые спецслужбой хакеры взломали принадлежавший террористу iPhone 5c после того, как Apple отказалась это делать, и поэтому не видят смысла в том, чтобы передавать имеющуюся информацию компании, отмечает издание.

По словам источников газеты, это решение может обернуться тем, что Apple останется в неведении по поводу уязвимости своих смартфонов.

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Как сообщал УНИАН, взлом мобильного телефона iPhone, принадлежавшего так называемому "стрелку из Сан-Бернардино" Саиду Фаруку, обошелся ФБР более чем в 1,3 млн долларов.

ФБР требовало от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

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Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.

Позже министерство юстиции США отозвало иск к компании Apple с требованием взломать телефон террориста из Сан-Бернардино, поскольку смогло самостоятельно получить доступ к данным.