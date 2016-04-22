В ФБР рассказали, во сколько им обошелся взлом iPhone

Глава ФБР Джеймс Коми на пресс-конференции сказал, что на взлом телефона служба потратила больше, чем он заработает до пенсии, передает Русская служба Би-Би-Си.

При этом Коми уточнил, что до пенсии ему осталось семь лет и четыре месяца. Агентство Рейтер отмечает, что за это время глава ФБР получит 1,3 млн долларов, так как его официальная зарплата составляет 183 тысячи долларов в год.

Попытки ФБР взломать телефон Фарука привели к конфликту службы с производителем iPhone - компанией Apple. Следователи через суд потребовали обязать компанию помочь получить доступ к хранящейся в смартфоне информации.

Суд встал на сторону ФБР, однако Apple обжаловала решение и заявила, что вне зависимости от итогов рассмотрения апелляции не собирается его исполнять, так как считает это посягательством на права своих пользователей.

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Компанию поддержали многие другие IT-гиганты, однако в итоге до рассмотрения жалобы дело не дошло. ФБР заявило, что самостоятельно сумело взломать iPhone, в связи с чем отозвало свой иск.