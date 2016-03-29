Власти США смогли взломать iPhone и отозвали иск к Apple

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление ведомства.

В заявлении, направленном в суд, говорится, что правительству «больше не требуется» помощь Apple.

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Как добавляет USA Today со ссылкой на свои источники, что ФБР удалось получить доступ iPhone террориста из Сан-Бернардино Сайеда Фарука при помощи метода, который позволяет избежать стирания данных.

В самой Apple пока никак не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ФБР требует от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

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Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.