Украинцы опять в плену - пираты похитили экипаж судна „Геркулес”
Местонахождения заложников неизвестно
Среди пяти похищенных 25 июля в Нигерии членов экипажа судна „Геркулес” - двое граждан Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные Посольства Украины в Федеративной Республике Нигерия.
Как отмечается в сообщении, пока требования похитителей и место нахождения заложников неизвестны.
Посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия продолжает выяснять подробности инцидента.
Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 24 июля в открытом море возле Бони Айленд, штат Риверз, Нигерия, произошло нападение на судно „Геркулес”, которое обслуживает нефтяные платформы итальянской компании “Saipem”.
Утром 25 июля судно и 7 членов экипажа были освобождены. Остальных 5 моряков похитители вывезли в неизвестном направлении.