Поток мигрантов из Турции значительно уменьшился - генсек НАТО

Об этом в четверг заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в турецкой столице Анкаре.

По его словам, мигрантский кризис подтверждает необходимость скорейшего мирного урегулирования ситуации в Сирии и даже шаткое прекращение огня в стране является шагом в правильном направлении, передает Reuters.

"Согласно имеющейся в НАТО информации, Турция совершает действия, направленные на нарушение схем нелегальных перевозчиков людей, и представители различных международных организаций подтверждают, что количество мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море, значительно уменьшается", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 18 марта ЕС и Турция договорились, что Анкара будет возвращать мигрантов, которые незаконно прибыли к берегам Греции. В обмен она получит снятие визовых ограничений, ускорение переговоров по вступлению Турции в ЕС и получение 3 млрд евро дополнительно к уже обещанной такой же сумме.