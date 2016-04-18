Латвия оценивает экономический ущерб от советской оккупации в 185 млрд евро
Латвия оценивает нанесенный своей экономике ущерб в результате советской оккупации примерно в 185 млрд евро.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление представителя специально созданной для подсчета этих цифр комиссии Руты Паздере.
Как сообщила представитель комиссии, демографический ущерб равен нескольким десяткам миллиардов, примерно столько же - нанесенный окружающей среде вред.
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Комиссия, которая занимается расчетом ущерба, причиненного Латвии оккупационным режимом СССР, была создана 11 лет назад. В 2009 году комиссия была лишена финансирования и прекратила работу до 2014 года.
Комиссия разработала стратегический план, который содержит 40 направлений деятельности, разделенных на несколько крупных блоков. Это вред, причиняемый в годы оккупации экономике Латвии, демографические потери - подсчет числа людей, которые были депортированы в Россию или уехали на Запад. Также обобщается влияние оккупации на культуру, религию и природу Латвии, рассчитываются потери, которые причинили Латвии советские военные базы.