В Средиземном море утонули более 400 мигрантов

Они переплывали море на четырех ветхих лодках, передает русская служба ВВС.

Согласно поступающим сообщениям из Египта, многие погибшие были из Сомали.

В последние годы Египет превратился в переправочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Тысячи людей отправляются в море из Александрии.

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С начала 2016 года в Европу через Средиземное море уже прибыло более 100 тысяч беженцев.

Международная организация по делам миграции говорит о том, что на миллион человек, благополучно пересекших Средиземное море и добравшихся до европейских берегов, приходится более 3700 погибших.

Согласно прогнозу организации, в 2016 году Европа может ожидать прибытия еще одного миллиона беженцев.