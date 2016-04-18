Тысячи японцев покидают дома из-за угрозы новых подземных толчков

Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о том, что в ближайшие дни ожидаются новые подземные толчки, передает Би-би-си. Представители японского Красного креста рассказали, что направляют дополнительные команды медиков во временные убежища.

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На прошлой неделе два мощных землетрясения на юго-западном острове Кюсю унесли жизни по меньшей мере 42 человек, пострадали более тысячи человек, были разрушены множество зданий, дорог и мостов.

Как минимум 11 человек числятся пропавшими без вести. Некоторые из них, судя по всему, были погребены под массивными селями после второго землетрясения в субботу.

Япония - одна из наиболее подверженных землетрясениям стран.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, вызвавшее цунами. В результате этой природной катастрофы погибло почти 15 тыс. человек, более 2,5 тыс. до сих пор числятся в списке пропавших без вести.