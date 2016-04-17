Серия землетрясений в Японии: украинцы находятся в эвакуационном центре - МИД

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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«Посольством Украины в Японии подтверждено пребывание в зоне землетрясения города Кумамото граждан Украины, которые сейчас находятся в эвакуационном центре Кумамото, расположенном в младшей школе Ходзе. Граждане Украины обеспечены питьевой водой и пищей, Посольство поддерживает с ними связь. Среди погибших и пострадавших граждане Украины отсутствуют", - отмечается в сообщении МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в результате двух землетрясений на юго-западе Японии погибли десятки человек, еще сотни были ранены.

Подземные толчки магнитудой 7,3 произошли возле города Кумамото на юге острова Кюсю в пятницу днем по киевскому времени (в Японии это была ночь субботы).

Спасатели предполагают, что под завалами могут оставаться десятки людей. В частности сообщалось о нескольких десятках человек, заблокированных в доме для пожилых людей.

На острове повреждены дороги, также зафиксированы масштабные оползни.

200 тыс. домов остаются без электричества.