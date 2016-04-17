США отправили девятерых йеменских заключенных из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Из военной тюрьмы Гуанатанамо на Кубе, которую власти США собираются закрыть, девятерых заключенных Пентагон перевел в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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В Минобороны США пояснили, что заключенных не смогли отправить на их родину из-за нестабильной обстановки в Йемене, но у всех у них есть семейные связи в Саудовской Аравии. Планируется, что там они пройдут специальную программу реабилитации.

Теперь в тюрьме осталось 80 заключенных, большинство из них содержатся там без суда и предъявленных обвинений более десяти лет.

Как сообщалось, в конце марта министерство обороны США объявило о планах перевести 12 заключенных Гуантанамо в другие государства.

Президент США Барак Обама неоднократно выступал за закрытие тюрьмы, которая постоянно подвергается критике со стороны правозащитных групп за нарушения прав заключенных.

План по ликвидации тюрьмы предполагал, что из 91 находящегося там заключенного 34 могут быть переведены в третьи страны и до 60 отправлены в США.

Как сообщал УНИАН, затраты на ликвидацию тюрьмы на американской военной базе Гуантанамо и перевод заключенных в другие тюрьмы составят от $290 млн до $475 млн