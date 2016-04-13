Трамп считает, что руководство республиканцев устроило против него сговор

Миллиардер Дональд Трамп заявил, что партийное руководство республиканцев сговорилось против его кандидатуры. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Как известно, на прошлой неделе на внутрипартийных выборах кандидатов в президенты США у республиканцев Тед Круз победил в штате Колорадо, чем сократил отставание от Трампа, который пока продолжает лидировать во внутрипартийной предвыборной гонке.

При этом Трамп заявил, что делегаты, которые были готовы подержать его в Колорадо, были отстранены от голосования Республиканским национальным комитетом США.

"Им не нравится, что я вкладываю свои собственные средства, потому что это означает, что они теряют контроль надо мной, так как я работаю для людей", - заявил Трамп.

Официально кандидат на пост президента от республиканцев будет объявлен на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде, а кандидат от демократов - 25-28 июля в Филадельфии.