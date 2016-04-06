Клинтон и Трамп проиграли праймериз в "барсучьем" штате

Как сообщает The New York Times, среди демократов после подсчета 97% голосов сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс набирает 56,4% поддержки, и уже недостижим для Клинтон в Висконсине.

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Также, по результатам праймериз среди республиканцев, после подсчета 95% голосов победу одерживает сенатор от штата Техас Тед Круз. Сейчас он набирает 48,4%, и уже недостижим для Трампа в Висконсине. У Трампа 35% поддержки.

"Сегодняшний вечер является поворотным моментом. Я все больше и больше убежден, что наша кампания выигрывает 1,237 необходимых делегатов для получения победы для выдвижения (единым кандидатом в президенты от Республиканцев. Или перед Кливлендом, или после... Мы выигрываем большинство делегатов", - отметил Круз, передает CNN.

По состоянию на вечер (по местному времени), согласно результатам подсчета голосов, Круз на праймериз в Висконсине получил по меньшей мере 33 делегата, когда Трамп только 3.

Трамп продолжает лидировать в гонке по количеству полученных делегатов. По подсчетам CNN, миллиардер в целом получил 743 делегата, Круз - 507 и губернатор штата Огайо Джон Кейсик - 145.

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Клинтон набрала 1,742 делегата (из которых 1,259 публично обязались проголосовать за нее и 483 суперделегата, которые сообщили о поддержке, но теоретически могут изменить свою позицию). Сандерс набрал 1,051 делегата, включая 1,020, которые публично поклялись проголосовать за него.