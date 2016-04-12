В Вашингтоне полиция задержала более 400 человек за участие в акции протеста
06:25, 12 апреля 2016Мир
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В Вашингтоне в понедельник, 11 апреля, за участие в "незаконной акции протеста" у здания Капитолия были задержаны более 400 человек.
В Вашингтоне полиция задержала более 400 человек / twitter.com/TreyYingst
Об этом сообщили в капитолийской полиции, передает Reuters.
Участники акции призывали Конгресс США "немедленно принять меры для прекращения коррупции больших денег в политике и обеспечить свободные и справедливые выборы".
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Сообщается, что митинг был организован группой Democracy Spring. Организаторы акции обещают проводить митинги ежедневно в течение недели.
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