В Вашингтоне полиция задержала более 400 человек за участие в акции протеста

Об этом сообщили в капитолийской полиции, передает Reuters.

Участники акции призывали Конгресс США "немедленно принять меры для прекращения коррупции больших денег в политике и обеспечить свободные и справедливые выборы".

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Сообщается, что митинг был организован группой Democracy Spring. Организаторы акции обещают проводить митинги ежедневно в течение недели.