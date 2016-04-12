В Турции автомобиль со взрывчаткой въехал в жандармерию

В результате взрыва несколько человек получили ранения, на место прибыли несколько карет скорой помощи, передает Русская служба Би-Би-Си.

С июля прошлого года на юге-востоке Турции, который населен преимущественно курдами, участились взрывы.

Летом 2015 года после нескольких инцидентов перемирие между курдскими повстанцами и властями Турции, длившееся два года, было нарушено.

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Власти, как правило, возлагают вину за теракты на Рабочую парию Курдистана и группировку "Исламское государство".

Один из последних взрывов в этом районе произошел 31 марта в столице провинции - городе Диярбакыр. Тогда ранения получили около 10 человек, также СМИ сообщали о нескольких погибших.

А ранее, в январе, в результате взрыва в Диярбакыре погибли пять человек.