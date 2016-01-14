В Турции в результате терракта погибли 5 человек, еще 36 получили ранения (фото)
Возле полицейского участка в юго-восточной части Турции взорвалась бомба, заложенная в автомобиле.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.
В результате теракта в районе Чинар провинции города Диярбакыр погибли 5 человек, еще 36 получили ранения. По сообщениям, среди погибших - женщина и ребенок. Спасатели на месте происшествия занимаются поисками пострадавших под обломками.
Власти обвинили в инциденте боевиков "Рабочей партии курдистана", которые активны в данном регионе. Тем не менее, на данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.
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Бомба была взорвана при входе в полицейский участок, однако повреждения также получили и расположенные поблизости жилые здания.
Как сообщал УНИАН, 12 января в центре Стамбула прогремел взрыв, в результате которого погибли 11 человек, 15 получили ранения.