В Турции число погибших полицейских из-за взрыва возросло до 7 человек

На юго-востоке Турции в провинции Диярбакыр число полицейских офицеров, погибших в результате взрыва, возросло до 7 человек.

Об этом сообщает турецкое издание The Sabah Daily со ссылкой на источники в силах безопасности Турции.

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Семь полицейских были убиты и по меньшей мере 23 получили ранения после взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля во время нападения на автобус, перевозивший полицейские силы специального назначения в юго-восточной провинции Диярбакыр.

По сообщениям, взрыв устроил смертник рядом с бронированным военным автомобилем.

Утверждается, что террористы взорвали бомбу в автомобиле, когда мимо него проезжало полицейское транспортное средство.

После взрыва на место инцидента были направлены кареты скорой помощи.

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Центром провинции Диярбакыр является одноименный город, пострадавший от нескольких волн насилия, организованного Рабочей партией Курдистана, которая возобновила террористические атаки после того, как режим прекращения огня между террористической организацией и турецким правительством потерпел неудачу в июле прошлого года.

На данное время не было заявлений о том, кто несет ответственность за атаку.