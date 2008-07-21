Бомбардировщик B-52 упал в океан

В 40 километрах от острова Гуам в Тихом океане, где расположена американская военная база, разбился бомбардировщик B-52, сообщает Лента.русо ссылкой на АР. Береговая охрана сообщила, что двое из шести человек, находившихся на его борту, спасены. Об их состоянии ничего не сообщается.

В феврале на Гуаме разбился бомбардировщик B-2, после чего были приостановлены полеты этих бомбардировщиков.

В апреле вскоре после посадки на авиабазе Аль-Удейд в Катаре взорвался бомбардировщик B-1 Lancer.