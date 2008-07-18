Богатства шельфа РФ будет распределять Путин: никаких конкурсов

В России начинается масштабная разработка шельфовых месторождений нефти и газа - стимул в пятницу придал президент Дмитрий Медведев, подписавший поправки в закон "О шельфе". Курировать сферу будет вице-премьер Игорь Сечин. Ранее в "Роснефти", совет директоров которой он возглавлял, подсчитали, что на освоение шельфа нужен 61 триллион рублей.

Медведев заявил, что шельфовые месторождения будут распределяться без конкурса, волевым решением правительства Владимира Путина. Это делает государственную "Роснефть" одним из главных претендентов. Немалая часть шельфа относится к спорным арктическим территориям, и поддержка государства будет очень важна. Тем более что и США близки к отмене запрета на разработку шельфа - Джордж Буш подписал соответствующий закон, теперь дело за Конгрессом.

Медведев подчеркнул: при освоении континентального шельфа не будет конкурсов, аукционов, а будет адресное решение правительства. "Сделано это сознательно, именно для того, чтобы рациональным образом использовать эти национальные богатства", - пояснил Медведев. "Но для того, чтобы нам начать работать, правительству нужно выпустить подзаконные акты. На этом и нужно будет сконцентрироваться сразу после выхода закона", - подчеркнул Медведев.

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