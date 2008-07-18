Богатства шельфа РФ будет распределять Путин: никаких конкурсов
Медведев подписал поправки
|Владимир Путин
Медведев заявил, что шельфовые месторождения будут распределяться без конкурса, волевым решением правительства Владимира Путина. Это делает государственную "Роснефть" одним из главных претендентов. Немалая часть шельфа относится к спорным арктическим территориям, и поддержка государства будет очень важна. Тем более что и США близки к отмене запрета на разработку шельфа - Джордж Буш подписал соответствующий закон, теперь дело за Конгрессом.
Медведев подчеркнул: при освоении континентального шельфа не будет конкурсов, аукционов, а будет адресное решение правительства. "Сделано это сознательно, именно для того, чтобы рациональным образом использовать эти национальные богатства", - пояснил Медведев. "Но для того, чтобы нам начать работать, правительству нужно выпустить подзаконные акты. На этом и нужно будет сконцентрироваться сразу после выхода закона", - подчеркнул Медведев.