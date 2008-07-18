Антитеррористические деньги США вбухали в интерьеры для генералов

Командование американских ВВС за последние три года потратило сотни тысяч долларов, предназначавшихся для борьбы с терроризмом, на так называемые "капсулы комфорта" в самолетах для генералов. По данным The Washington Post, особые места для генералов в самолетах, как считают они сами, позволят им более эффективно работать.

"Капсулы комфорта", как считают журналисты, были придуманы генералом ВВС Дунканом Джей Макнаббом в 2006 году. Тогда он, занимая пост командующего воздушно-транспортных войск, постановил, что генералам полагаются более комфортные условия в воздухе, чем другим военнослужащим.

С тех пор генералы ВВС неоднократно требовали изменений в интерьерах самолетов. Одним не нравился цвет кожаных кресел, другим - ковры. Сами "капсулы комфорта" для генералов представляют собой небольшое помещение с диваном, кроватью, столом, 37-дюймовым телевизором и зеркалом в полный рост. Сколько будет стоить каждая такая капсула, не уточняется.

Зато WP стало известно, что из-за не понравившегося генералам цвета кресел антитеррористический бюджет недосчитался почти 70 тысяч долларов, а другие пожелания по поводу интерьера самолетов вынудили ВВС потратить дополнительные 330 тысяч долларов.

Лента.ру