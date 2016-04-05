Кэмерон: У меня нет никаких акций и никаких офшорных фондов

"У меня нет никаких акций, никаких офшорных фондов, никаких офшорных средств и тому подобного", – сказал он.

По словам Кэмерона, он живет на зарплату, которую получает в качестве премьер-министра. Кроме того, добавил он, у него есть дом и некоторые сбережения, с которых он получает проценты, передает Русская служба ВВС.

Ранее пресс-секретарь премьера на вопрос, владеют ли члены его семьи долей в офшорной компании, предположительно основанной покойным отцом Кэмерона, ответила, что это его личное дело.

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Парламентская оппозиция ранее призвала провести независимое расследование в связи с упоминанием родственника премьера в "панамских документах". Кроме того, Служба по налогам и таможенным вопросам Великобритании уже заявила, что тщательно изучит эти документы.

Речь идет о документах панамской офшорной компании Mossack Fonseca,опубликованных 3 апреля. В них говорилось, что отец премьера Иэн Кэмерон возглавлял созданный в 1980-х годах офшорный фонд, через который якобы уклонялись от налогообложения состоятельные британцы.

Помимо упоминания Кэмерона-старшего, документы содержат информацию о сомнительных сделках еще нескольких бывших и нынешних британских парламентариев, а также спонсоров Консервативной партии, которую представляет Кэмерон.

Среди прочего, в документах содержатся данные об офшорных компаниях, связанных с семьями и сподвижниками Хосни Мубарака в Египте, Башара Асада в Сирии, Петра Порошенко в Украине и Владимира Путина в России.