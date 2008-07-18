Жена Саркози официально извинилась перед Токио

Супруга президента Франции Карла Бруни официально извинилась перед Токио за то, что не приехала со своим мужем Николя Саркози на саммит "восьмерки" на острове Хоккайдо. Свои разъяснения она изложила в послании, направленном жене премьера Японии - Киоко.

По словам К.Бруни, она не поехала на Хоккайдо из-за крайней занятости в связи с выпуском нового альбома своих песен "Как ни в чем ни бывало". На прошлой неделе он занял 3-е место во французском национальном хит-параде, передает радиостанция "Маяк".

Бывшая модель и певица К.Бруни известна своими нестандартными поступками. От поездки в Японию она отказалась непосредственно накануне саммита без объяснения причин. Такой шаг вызвал волну домыслов, включая слухи об ухудшении ее отношений с мужем.

Жены и мужья лидеров "восьмерки" обычно сопровождают их на ежегодные саммиты. Однако в этом правиле допускаются и исключения. Например, на совещание на Хоккайдо, помимо знаменитой К.Бруни, не приехали также менее известные супруг канцлера Германии Ангелы Меркель и жена итальянского премьера Сильвио Берлускони.

РБК