Газпром уволит 500 топ-менеджеров

С 1 января 2009 года головной офис "Газпрома" должен сократить десять процентов сотрудников, пишет "Коммерсант" . Соответствующий приказ подписал глава ОАО Алексей Миллер. Под сокращение попадут более 500 человек из числа высокооплачиваемых менеджеров.

В "Газпроме" официально подтвердили, что "есть распоряжение подразделениям ОАО "Газпром" подготовить предложения по сокращению штатов и оптимизации их структуры; каждому подразделению доведены свои целевые цифры по сокращению, само сокращение провести со следующего года". Источник, близкий к совету директоров компании, пояснил "Коммерсанту", что сокращение коснется не только головного офиса, но и филиалов, составив до 20 процентов в некоторых подразделениях (а в некоторых, впрочем, его не будет совсем).

На этот шаг "Газпром" вынужден пойти из-за резкого роста затрат в 2007 году. Так, в этот период расходы на оплату труда выросли на 24,7 процента до 248,9 миллиарда рублей. Больше всего управленческие затраты повысились в головной компании - до 23,7 миллиарда рублей, то есть на 32,6 процента.

Это первое системное сокращение штата в "Газпроме" с 2000 года, когда его возглавил Миллер, напоминает газета. Как сообщается на сайте компании, всего в "Газпроме" работают 436 тысяч человек, из которых 9,3% составляют руководители, 22,2% - специалисты и 63,1% - рабочие.