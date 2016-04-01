Обама и Эрдоган обсудили в Вашингтоне усиление взаимодействия для уничтожения "Исламского государства"

Президенты обсудили тему взаимодействия двух стран по вопросам региональной безопасности, противодействия терроризму и нелегальной миграции, передает aa.com.tr.

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Также стороны обсудили тему еще большего усиления взаимодействия в вопросе уничтожения террористической организации "Исламское государство". Стороны обсудили возможные шаги расширения сотрудничества в сфере противодействия терроризму.

Барак Обама от своего имени и имени граждан США выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Диярбакыре, пожелал скорейшего исцеления раненным.

Президент США вновь подтвердил намерение Вашингтона оказывать поддержку Турции в обеспечении безопасности страны и борьбе с терроризмом.