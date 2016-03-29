Эрдоган заявил, что личная встреча с Обамой таки состоится

13:26, 29 марта 2016
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что проведет переговоры с президентом США Бараком Обамой в рамках саммита по ядерной безопасности, который состоится в Вашингтоне на этой неделе.

REUTERS

Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции перед отбытием в США, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам турецкого президента, длительность и повестка его встречи с Обамой будут зависеть от расписания мероприятий в ходе саммита.

Эрдоган отметил, что он также намерен встретиться с другими лидерами.

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Напомним, вчера издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Барак Обама отказался лично встречаться со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который приедет в Вашингтон на саммит по ядерной безопасности.

Как утверждает источник WSJ ссылаясь на неназванных чиновников, Обама отклонил предложение Эрдогана присоединиться к нему на открытии мечети в штате Мэриленд, строительство которого было профинансировано Турцией.

"У президента США также нет планов провести официальную встречу с Эрдоганом в формате один на один", - узнали в WSJ.

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