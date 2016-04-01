Страны Балтии приветствовали намерение разместить танковые соединения США в Восточной Европе

По словам министра обороны Литвы Юозаса Олекаса, дислокация американской танковой бригады сделает военное присутствие США в этом регионе более "заметным и эффективным", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на BNS.

Его латвийский коллега Раймондс Бергманис заявил о "важном шаге" перед следующим саммитом НАТО, который должен состояться в июле этого года. На нем обсудят следующие обязательства для защиты региона, добавил чиновник.

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Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки направят в восточноевропейские страны-члены НАТО одну танковую бригаду для постоянного размещения. Она будет дислоцироваться с начала 2017 года поочередно в разных странах Восточной Европы.