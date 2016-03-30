В России разбился штурмовик Су-25

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«30 марта во время выполнения посадки на аэродром Черниговка Восточного военного округа потерпел аварию самолет Су-25. Штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет», - говорится в сообщении ведомства.

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По информации Минобороны РФ, летчик катапультировался, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле жертв и разрушений нет. К месту происшествия готовится вылететь комиссия по безопасности полетов Минобороны России.

По предварительной информации, самолет упал из-за отказа двигателей. Самолет при падении взорвался. Пожар на месте крушения потушен на площади 100 квадратных метров. Самолет упал примерно в 50 метрах от частного жилого дома.