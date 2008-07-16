В Швеции рухнула карусель: люди падали с 3-метровой высоты

На западе Швеции в Гетеборге по меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения карусели в популярном парке развлечений.

Как передает радио «Свобода», по данным представителя полиции, во время работы у аттракциона сломалась опора. В результате с трехметровой высоты упало несколько кабинок, в которых сидели люди. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.

Причины аварии выясняются.