В Швеции рухнула карусель: люди падали с 3-метровой высоты
08:54, 16 июля 2008Мир
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Авария в популярном парке развлечений
На западе Швеции в Гетеборге по меньшей мере 20 человек пострадали в результате падения карусели в популярном парке развлечений.
Как передает радио «Свобода», по данным представителя полиции, во время работы у аттракциона сломалась опора. В результате с трехметровой высоты упало несколько кабинок, в которых сидели люди. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести.
Причины аварии выясняются.
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