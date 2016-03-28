В здании Конгресса США произошла стрельба
В центре для посетителей в здании конгресса США в Вашингтоне мужчина открыл стрельбу.
Об этом сообщает CNN.
Издание пишет, что мужчина, которого открыл стрельбу в здании Конгресса США, был задержан полицией.
Сотрудникам и посетителям туристического центра направлены сообщения укрыться в безопасных местах.
Здание Конгресса в настоящее время закрыто. Белый дом был также закрыт из-за угрозы безопасности.
Точной информации о пострадавших от действий нападавшего пока нет.
Так, CNN отмечает, что в результате инцидента ранение получила женщина, а среди офицеров полиции пострадавших нет.
В тоже время Reuters ссылаясь на источники в Конгрессе пишет, что ранение мог получить полицейский.
Как отмечает msnbc, полиция при задержании ранила нападавшего, он доставлен в больницу. Издание отмечает, что после инцидента прилегающие улицы были заблокированы, никому не разрешалось войти или выйти из зданий.
WATCH: Video shows person loaded into ambulance at US Capitol amid lockdown. https://t.co/WSH69aNzABhttps://t.co/ABqEpOEmiL— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) March 28, 2016