В здании Конгресса США произошла стрельба

Об этом сообщает CNN.

Издание пишет, что мужчина, которого открыл стрельбу в здании Конгресса США, был задержан полицией.

Сотрудникам и посетителям туристического центра направлены сообщения укрыться в безопасных местах.

Здание Конгресса в настоящее время закрыто. Белый дом был также закрыт из-за угрозы безопасности.

Точной информации о пострадавших от действий нападавшего пока нет.

Так, CNN отмечает, что в результате инцидента ранение получила женщина, а среди офицеров полиции пострадавших нет.

В тоже время Reuters ссылаясь на источники в Конгрессе пишет, что ранение мог получить полицейский.

Как отмечает msnbc, полиция при задержании ранила нападавшего, он доставлен в больницу. Издание отмечает, что после инцидента прилегающие улицы были заблокированы, никому не разрешалось войти или выйти из зданий.