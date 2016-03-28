Директор ЦРУ приезжал в Москву обсудить судьбу Асада
Директор ЦРУ США Джон Бреннан в ходе визита в Москву обсудил с российской стороной важность соблюдения режима прекращения огня в Сирии, а также подтвердил позицию американской стороны о необходимости ухода Башара Асада в интересах политического перехода в стране.
Заявил пресс-секретарь посольства США в Москве Уильям Стивенс, сообщает РИА Новости.
"Директор Бреннан посетил Москву в начале марта, чтобы в контактах с российскими официальными лицами подчеркнуть важность того, чтобы Россия и режим Асада придерживались своих обязательств по прекращению огня в Сирии ", — сказал Стивенс.
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По его словам, Бреннан также "подтвердил позицию США по полной поддержке процесса политического перехода в Сирии и необходимость ухода Асада, чтобы обеспечить переход, который будет отражать волю сирийского народа".
Как сообщал УНИАН, ранее в МИД РФ заявили, что недавний визит в Москву Бреннана не был связан с выводом основной части группировки российских ВКС из Сирии.