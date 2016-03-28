"По вопросам доверия": У Лаврова рассказали о визите директора ЦРУ в Россию
Недавний визит в Москву директора Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана не был связан с выводом основной части группировки российских ВКС из Сирии.
Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов, передает ТАСС.
"Глава ЦРУ Джон Бреннан действительно побывал в Москве, - сказал он. - Этот визит не был связан с выводом российских войск из Сирии".
По словам Сыромолотова, глава ЦРУ пообщался с коллегами из ФСБ. В ходе визита, пояснил он, обсуждались главным образом вопросы доверия между Россией и США.
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Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.
Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.