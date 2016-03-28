"По вопросам доверия": У Лаврова рассказали о визите директора ЦРУ в Россию

Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов, передает ТАСС.

"Глава ЦРУ Джон Бреннан действительно побывал в Москве, - сказал он. - Этот визит не был связан с выводом российских войск из Сирии".

По словам Сыромолотова, глава ЦРУ пообщался с коллегами из ФСБ. В ходе визита, пояснил он, обсуждались главным образом вопросы доверия между Россией и США.

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Как сообщал УНИАН, Россия начала выводить свои войска из Сирии 15 марта по приказу президента Владимира Путина. Он заявил, что российская армия в целом выполнила поставленные перед ней в Сирии задачи.

Однако некоторая часть российской авиации осталась в Сирии для бомбардировок, по утверждению министерства обороны РФ, позиций экстремистской группировки "Исламское государство". В частности в ведомстве рассказывали о поддержке операции по освобождению Пальмиры от исламистов.