В США подтвердили смерть одного из лидеров ИГ - СМИ

Эту информацию CNN подтвердили два сотрудника администрации президента США Барака Обамы, передает Лента.ру.

По словам чиновников, он был ранен в результате американского авиаудара на прошлой неделе и впоследствии скончался. Они не уточнили, откуда у них эти сведения.

Согласно первоначальной оценке американских властей, аш-Шишани, «вероятно, убит» в результате авиаудара. Впоследствии информация была уточнена. Также сообщается, что вместе с ним в результате налета боевых беспилотников были убиты еще 12 боевиков ИГ.

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Как отметили чиновники, аш-Шишани отправился в район Аль-Шаддади из «столицы» ИГ Ракки на территории Сирии, чтобы встретиться с боевиками, ведущими в регионе тяжелые бои с потерями.

О возможной ликвидации террориста близ сирийского города Аль-Шадади США сообщили 8 марта. Однако в те дни информация о его гибели не подтвердилась, сообщалось, что он был ранен и госпитализирован в Ракке.

В прошлом году Вашингтон предложил вознаграждение до 5 миллионов долларов за информацию об аш-Шишани, также известного как Умар-Чеченец. По данным американских спецслужб, он был в ИГ так называемым «министром войны».

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Позже, пресс-секретарь Пентагона Питер Кук подтвердил, что в пятницу, 4 марта, американцы провели воздушную операцию с целью ликвидации одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Умара аш-Шишани.