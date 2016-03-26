Артиллеристы КНДР пригрозили Южной Корее "предпринять беспощадные военные действия" и выдвинули ультиматум

Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу по каналам информационного агентства ЦТАК, сообщает ТАСС.

Согласно ультиматуму, "группа предателей во главе с Пак Кын Хе (президент Республики Корея) должна принести официальные извинения за действия, оскорбляющие достоинство высшего руководства КНДР".

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Кроме того, отмечается в нем, "Пак Кын Хе и ее помощники должны понести суровое наказание за разработку военной операции, предусматривающей нанесение удара по руководству КНДР".

В ультиматуме отмечается готовность дальнобойной артиллерии КНА "предпринять беспощадные военные действия, если южнокорейский режим не выполнит содержащиеся в нем условия". "Резиденция президента в Сеуле и другие объекты южнокорейский реакции находятся под прицелом артиллеристов КНДР", - подчеркивается в нем.