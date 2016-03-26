Миротворцев ООН в ЦАР обвинили в новых сексуальных преступлениях

Речь идет о предполагаемых случаях насилия в регионе Кемо в период с 2014 по 2015 год. ООН обещает провести расследование, передает Русская служба Би-Би-Си.

Это уже не первый случай подобных обвинений в отношении миротворцев ООН.

Ранее поступали сообщения об изнасилованиях и сексуальной эксплуатации местных жителей ЦАР служащими миротворческих миссий.

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В отчете генерального секретаря ООН Пан Ги Муна говорится, что в 2015 году против миротворцев было выдвинуто 69 обвинений в сексуальном насилии, и треть этих обвинений касается миссии в Центральноафриканской республике.

Две недели назад Совет Безопасности ООН принял резолюцию, позволяющую отзывать из страны все миротворческое подразделение в случае обвинения отдельных военнослужащих в сексуальных преступлениях. Также было принято решение создать базу ДНК всех служащих миротворческих сил.