Керри призвал Путина освободить Савченко и сказал, когда с России снимут санкции

Встреча в Кремле в четверг, 24 марта, длилась почти четыре часа. В ней также приняли участие посол США в России Джон Теффт, глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также помощник президента России Юрий Ушаков, передает Deutsche Welle.

Ключевыми темами встречи стали Сирия, Украина и Северная Корея. "У нас есть определенные идеи относительно того, как можно быстрее достичь прогресса в отношении Украины", - сказал Керри в начале встречи с Путиным, отмечается в сообщении на сайте Государственного департамента.

По итогам встречи Керри отметил, что Минские соглашения должны немедленно и полностью выполняться всеми сторонами конфликта. И только после выполнения всех пунктов Москвой, в том числе Украине вернется контроль над границей с Россией, Барак Обама "готов снять санкции" в отношении России.

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Госсекретарь США Джон Керри также призвал российские власти позволить незаконно осужденной в России Надежде Савченко вернуться в Украину, пишет Русская служба Би-Би-Си.

"Я также упомянул о Надежде Савченко и о том, что ей должны разрешить вернуться в Украину", - сказал Керри по окончании переговоров.

"Это вопрос гуманитарного характера, он должен быть решен немедленно", - заявил он. По словам Керри, Владимир Путин дал ему понять, что "в определенный момент" стороны могут заняться вопросом освобождения украинской летчицы.

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В свою очередь, руководитель российского МИД Сергей Лавров сказал, что Керри получил ответы на свои вопросы о Савченко. "Мы констатировали, что состояние ее здоровья, на чем спекулируют некоторые, не вызывает опасений", - заявил российский министр.

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В продолжение темы конфликта на востоке Украины Лавров сказал, что у Москвы и Вашингтона нет разногласий в том, что касается безальтернативности выполнения Минских соглашений.

"Много говорили по Украине. Несмотря на определенные нюансы, у нас нет разногласий в том, что касается безальтернативности выполнения Минских договоренностей, включая такие вопросы как обеспечения безопасности и продвижения политического процесса", - сказал Лавров.