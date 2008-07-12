Цены на продовольствие будут высокими до 2012 года

Цены на продовольствие останутся выше уровней 2004 года по меньшей мере до 2012 года, стоимость энергоносителей также останется высокой и волатильной, считает президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК.

Он повторил, что поскольку цены на продукты питания и энергию находятся в "опасной зоне", необходимо собрать 10 млрд. долл., чтобы оказать денежную и продовольственную помощь беднейшим странам, передает «Рейтер».

Ранее на этой неделе лидеры стран "Большой восьмерки" пришли к соглашению о необходимости решения проблемы мировой инфляции.

"Я думаю, что заявление о продовольственной безопасности - это хорошее заявление, но проверить это можно только действиями, - сказал Р.ЗЕЛЛИК. - Во время встречи я старался подчеркнуть то, что мы в опасной зоне высоких цен на продукты питания и топливо,и что существует огромная нужда в дополнительных ресурсах".

Он добавил, что некоторые страны сделали значительные пожертвования, но финансирование будет необходимо постоянно в течение ближайших лет.