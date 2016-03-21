Количество бедных в России выросло до максимума с 2006 года

Это максимальный показатель с 2006 года, когда за чертой бедности в стране жили 21,6 млн россиян, передает Би-би-си. В 2014 году число бедных в России составляло 16,1 млн человек. Уровень бедности в стране в прошлом году вырос до 13,4% с 11,2% в 2014 году.

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Данные по числу бедных были представлены без учета статистики по аннексированному Крыму.

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в феврале заявлял, что 60-70% живущих за чертой бедности - это семьи с детьми. По прогнозу министра, в 2016 году зарплаты в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, будут снижаться на 3-4%.

В прошлом году реальные зарплаты в России начали сокращаться на фоне девальвации рубля и высокой инфляции. Рост зарплат в номинальном выражении также сильно замедлился.

По версии экспертов Института социологии РАН, бедным следует считать человека, который не в состоянии обеспечить себе нормальное питание и проживание в оптимальных условиях, а также пользоваться услугами платной медицины.