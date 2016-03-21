Stratfor: Россия стремится сохранить присутствие в Сирии

Об этом пишет американская разведывательно-аналитическая компания Stratfor со ссылкой на снимки авиабазы в провинции Латакия и базы в порту Тартус, передает РБК.

Ссылаясь на снимки, на которых запечатлена авиабаза в Латкаии по состоянию на полдень 17 марта, на тот момент более четверти российской авиагруппы было выведено из Сирии. В то же время аналитики отмечают, что, согласно снимкам, Москва расширяет инфраструктуру на базе и за последние дни разместила ряд дополнительных сил.

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Так, по информации Stratfor, Россия перебросила на сирийскую авиабазу боевые вертолеты Ми-28 и Ка-52. Как отмечают аналитики, эти вертолеты могу выполнять не только защитные функции, но также проводить поисково-спасательные операции и оказывать непосредственную авиационную поддержку сухопутным войскам.

Кроме того, отмечает разведывательно-аналитическая компания, Россия еще не вывела свои самолеты Су-30 и Су-35, и после объявления о выводе войск продолжала поддерживать с воздуха сирийские правительственные силы, которые участвуют в столкновениях с боевиками «Исламского государства» близ Пальмиры.

Stratfor также ссылается на снимки базы в порту Тартус, согласно которым какого-либо существенного перемещения российской техники из Сирии не наблюдается. Аналитики отмечают, что в порту можно заметить военные транспортные средства, но тяжелой артиллерии там нет. Stratfor считает, что это свидетельствует о возможном намерении России продолжить активную наземную поддержку сирийских правительственных сил. Кроме того, Россия может передать часть этого оборудования союзникам в Сирии.

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Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин приказал начать вывод основных сил РФ из Сирии с 15 марта.