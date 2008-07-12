Дорожает бензин - ходи в школу по интернету

Из-за роста цен на бензин многие студенты американских колледжей переходят на дистанционные программы обучения, сообщает The New York Times.

Подавляющее большинство из 15 миллионов американских студентов живут за пределами территории университетов, и многие решили сэкономить на дорожных расходах с помощью учебы через интернет.

Колледжи в разных штатах сообщают, что число студентов, записавшихся летом на дистанционные курсы, заметно выросло по сравнению с прошлым годом, иногда на 50-100 процентов и даже больше.

Самый большой рост числа онлайн-студентов наблюдается в двухгодичных муниципальных колледжах, где многие учащиеся имеют семьи и не могут позволить себе дополнительные расходы на топливо.

Лента.ру