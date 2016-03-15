Путин пожаловался на мигрантов из бывшего СССР: Они не должны раздражать россиян

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.

«У нас миллионы мигрантов, прежде всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать так, чтобы и они жили в нормальных условиях, трудились там, где их берут на работу, чтобы они исполняли закон Российской федерации, традиции народов, среди которых они живут, и так, чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас, внутри России, чтобы не вызывать раздражение граждан Российской Федерации», - сказал Путин.

По его словам, это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная работа, которая важна для экономики и социальной стабильности.

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«Прошу обеспечить тесное взаимодействие всех заинтересованных структур и оперативное решение вопросов, связанных с выявлением и пресечением правонарушений в данной сфере», - сказал Путин.

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«Мы видим с вами, что творится на границах Евросоюза. У нас нет такой острой проблемы, слава богу, в том числе благодаря вашим усилиям. Но и нельзя допустить, чтобы что‑то подобное у нас происходило», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ФМС, на конце 2015 года в РФ находилось 2,642 млн граждан Украины, из них 1,038 млн покинули восточные области Украины из-за боевых действий.