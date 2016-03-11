Великобритания выделила деньги на обновление военных систем связи

17:28, 11 марта 2016
Мир
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Министерство обороны Великобритании потратит 135 млн фунтов стерлингов на модернизацию тактических коммуникационных возможностей Королевских вооруженных сил.

flickr.com/photos/laertes_za

Британские военные получат ряд усовершенствований цифровой системы связи Bowman, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Defense News. Пакет обновлений будет включать 12 тыс. новых терминалов сбора данных и обновленную версию системы управления боем.

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Контракт на обновление систем предусматривает поставки нового оборудования в 2018 году.

Бригадный генерал Ричард Спенсер заявил, что новое оборудование позволит "заменить терминалы сбора данных и обновить программное обеспечение системы Bowman, чтобы обеспечить простоту использования, более быстрые и надежные данные, а также повысить оперативную совместимость".

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