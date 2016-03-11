Великобритания выделила деньги на обновление военных систем связи
Министерство обороны Великобритании потратит 135 млн фунтов стерлингов на модернизацию тактических коммуникационных возможностей Королевских вооруженных сил.
Британские военные получат ряд усовершенствований цифровой системы связи Bowman, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Defense News. Пакет обновлений будет включать 12 тыс. новых терминалов сбора данных и обновленную версию системы управления боем.
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Контракт на обновление систем предусматривает поставки нового оборудования в 2018 году.
Бригадный генерал Ричард Спенсер заявил, что новое оборудование позволит "заменить терминалы сбора данных и обновить программное обеспечение системы Bowman, чтобы обеспечить простоту использования, более быстрые и надежные данные, а также повысить оперативную совместимость".