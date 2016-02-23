Треть крупнейших британских компаний выступили против выхода страны из ЕС

Как пишет британское издание The Guardian, подписавшие письмо треть крупнейших британских компаний входят в индекс FTSE 100. Среди подписавших документ – руководители нефтегазовой Royal Dutch Shell, оборонной BAE Systems и авиаперевозчика easyJet.

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Также петицию подписали сети супермаркетов Tesco, Sainsbury's и Morrisons, а также два самых больших британских банка – Lloyds Banking Group и Barclays, пишет ZN.UA.

Руководители компаний отмечают, что Евросоюз позволил уменьшить "бремя регулирования" бизнеса, а также поспособствовал заключению важных международных сделок.

"Бизнес нуждается в неограниченном доступе на европейский рынок из 500 млн человек, чтобы продолжать расти, инвестировать и создавать рабочие места. Мы считаем, что выход из ЕС будет сдерживать инвестиции, угрожать рабочим местам и поставит экономику под угрозу. Великобритания будет сильнее, безопаснее и лучше, если останется членом ЕС", - заявили бизнесмены в письме, которое публикует британская газета The Times.

Как сообщал УНИАН, два крупнейших рейтинговых агентства Fitch и Moody's подтвердили прогноз о том, что британская экономика ослабнет, если британцы проголосуют за выход из состава ЕС на референдуме 23 июня.