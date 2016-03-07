Исламисты атаковали армейские бараки и полицейские участки в Тунисе, погибли 45 человек (фоторепортаж)

Группа боевиков-исламистов в понедельник, 7 марта, напала на армейские бараки и полицейские участки в тунисском городе Бен Кардан, неподалеку от ливийской границы. В результате столкновений погибли по меньшей мере 45 человек.

Среди убитых - 28 исламистов, десять силовиков и семеро гражданских лиц, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Это уже вторая стычка с исламистами на тунисско-ливийской границе за последнюю неделю. Воспользовавшись хаосом, который царит в Ливии со времен падения режима Муаммара Каддафи, боевики "Исламского государства" создали свои базы в нескольких регионах Ливии. По одному из таких лагерей в городе Сабрата 19 февраля нанесли авиаудар американские самолеты.

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Теперь исламисты пытаются попасть на территорию Туниса. Чтобы помешать этому, власти страны построили 200-километровый защитный барьер. После стычки в Бен Кардане перекрыли пункт пересечения границы с Ливией, а также главную дорогу, которая ведет на север страны. Премьер-министр Туниса Хабиб Эссид приказал министрам обороны и внутренних дел отправиться в Бен Кардан, чтобы руководить операциями против исламистов.

Напомним, что в 2011 году Тунис стал первой страной "арабской весны", где массовые протесты привели к смене политического режима - из страны бежал диктатор Зин аль-Абидин бен Али. С тех пор, однако, страна живет на фоне повышенной террористической угрозы. Последний значительный террористический акт произошел 25 ноября, когда в результате взрыва в автобусе погибли 12 человек. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".