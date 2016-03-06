Доклад: В ИГ приучают детей к насилию, чтобы вырастить из них новое поколение террористов

Как отмечается в докладе "Дети "Исламского государства", подготовленном британским фондом Quilliam и канадским правозащитным центром Ромео Даллера, боевики заставляют детей наблюдать за убийствами и играть в футбол отрезанными головами.

Читайте такжеГосдеп США предупредил, что исламисты готовят теракты в Европе в ближайшее время

Согласно исследованию, именно дети и подростки считаются лучшими бойцами, так как их приучают к насилию с очень раннего возраста, сообщает Русская служба ВВС.

Тренировки детей в лагерях ИГ часто демонстрируются в пропагандистских видеороликах группировки, на некоторых из них видно, как дети убивают людей по приказу старших боевиков.

По данным миссии ООН в Ираке, боевики ИГ уже похитили около тысячи детей в возрасте до 15 лет и отправили многих из них в свои школы, где их учат методам ведения "священной войны" с Западом.

Правозащитники также отмечают, что дети, которые не хотят служить боевикам, подвергаются пыткам и изнасилованию.