Курды отбили у "Исламского государства" город у турецкой границы (фото)

Курды отбили у боевиков "Исламского государства" сирийский город Тель-Абьяд близ турецкой границы, были уничтожены 70 боевиков, заявил РИА Новости в ночь на воскресенье официальный представитель альянса вооруженных группировок "Демократические силы Сирии" полковник Таляль Салу. Жертвами атаки ИГ стали 20 мирных жителей и ополченцев, добавил он.

В курдском ополчении РИА Новости ранее рассказали, что террористы ИГ атаковали Тель-Абьяд со стороны Турции и сирийской Ракки (неофициальная "столица" группировки). Помимо Тель-Абьяда боевики атаковали ряд других поселений.

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"Все атаки отбиты, и все места в которых на короткое время удалось закрепиться террористам, зачищены. Тель-Абьяд сейчас почти полностью контролируется отрядами Демократических сил Сирии, за исключением деревни Хамам Туркаман", — сказал Салу. Он пояснил, что курдские отряды не отбили эту деревню лишь потому, что там находятся мирные жители, которых боевики "могут использовать в качестве живого щита".

Тель-Абьяд расположен примерно в 20 километрах к востоку от Кобани, который также находится под контролем курдского ополчения. Через Тель-Абьяд осуществляется связь Кобани с Иракским Курдистаном.

В понедельник было опубликовано совместное заявление США и России по Сирии, согласно которому перемирие в стране наступает 27 февраля, однако оно не будет распространяться на "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусру" и прочие формирования, признанные ООН террористическими.